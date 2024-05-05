Altı yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar yeniden yargılanacak

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İstanbul’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada sanıklar yarın yeniden hakim karşısına çıkacak.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada baba Gümüşel'e 20 yıl, anneye 16 yıl 8 ay ve kızın evlendirildiği Kadir İstekli'ye 30 yıl hapis cezası verilmişti.

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Yarın Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yeniden yargılanmasına başlanacak.

6 yaşında H.K.G’nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak 2023’te yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre H.K.G’nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.