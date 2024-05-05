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Fuad Mecali: Kürdistan Bölgesi öğrencilerinin Ürdün'de eğitim görmesinden mutluluk duyarız

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HABER MERKEZİ 

Ürdün'ün Erbil Başkonsolosu Fuad el-Mecali, Başbakan Mesrur Barzani’nin yükseköğretim sektörüne büyük önem verdiğini söyledi.

Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulunan Ürdün'ün Erbil Başkonsolosu Mecali, Ürdün üniversitelerinden bir heyetin Kürdistan Bölgesi illerini ziyaret edeceğini belirtirken, Kürdistan Bölgesi öğrencilerinin de Ürdün üniversitelerini ziyaret etmeleri yönündeki arzularını dile getirdi.

Başbakan Barzani’nin bugün gerçekleştirilen Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi’ne katılarak bir konuşma yaptığına değinden Mecali, Başbakan’ın zirveyi desteklediğini ifade etti.

Ürdün'ün Erbil Başkonsolosu, “Başbakan Mesrur ​​Barzani'ye çok müteşekkiriz. Bu tür zirveler onun başta yükseköğrenim sektörü olmak üzere farklı sektörlerin kalkınmasına yönelik vizyonunun ürünüdür.” dedi.

Başbakan Mesrur ​​Barzani’nin Ürdün ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri geliştirmek istediğini kaydeden Mecali, Ürdün’ün de ikili ilişkileri geliştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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