Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani Tahran'da

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi ziyaret kapsamında İran’ın başkenti Tahran’a ulaştı.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre Neçirvan Barzani, az önce Tahran’a ulaştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi daveti üzerine bugün (5 Mayıs 2024) başkent Tahran'a ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti.

Neçirvan Barzani’ye, başkan yardımcıları Mustafa Seyid Kadir ile Cafer Şeyh Mustafa, İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in de aralarında bulunduğu bir heyet eşlik ediyor.

Ziyareti kapsamında Neçirvan Barzani’nnin İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İran-Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğini ele alması bekleniyor.