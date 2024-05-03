Politika

Hakan Fidan: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak

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ortadoğu Hakan Fidan Irak Filistin Gazze İsrail

HABER MERKEZİ 

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Gazze'de) Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak." dedi.

Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuk olan Bakan Hakan Fidan, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüme acilen ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtirken, "İsrail'i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı." diye konuştu.

İslam dünyasının Filistin konusunda artık birlik içinde hareket ettiğini anlatan Fidan, "Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak.” ifadesini kullandı.

Fidan, “Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesinde kararlı olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Bu konuda hiç tavizimiz yok.” dedi.

Hakan Fidan, Türkiye’nin sınır ötesinde “sivillere ve altyapıya zarar vermeden” PKK'nin bulunduğu noktaları hedef aldığını kaydetti.

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