Muna Kahveci: Bileşenlerin kota sandalyelerinin iadesi konusunda ısrarcıyız

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Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Kürdistan Parlamentosundaki kota sandalyelerinin tekrardan bileşenlere tahsis edilmesini vurguladı.

Muna Kahveci, bugün (5 Mayıs 2024) kota konusuna ilişkin Kurdistan24’e özel açıklama yaparak, seçimlerin bileşenlerin katılımı olmadan gerçekleştirilmemesi gerektiğini savundu.

Kotanın bileşenlerin meşru hakkı olduğunun altını çizen Muna Kahveci, tüm tarafların, bileşenlerin kota koltuklarının yeniden inşası konusunda sergiledikleri çabalarda Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile iş birliği yapması temennisini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 3 Mart 2024’te, bir kararnameyle 10 Haziran 2024’te gerçekleştirilmesi planlanan Kürdistan Parlamento seçimlerinin tarihini duyurmuştu.

Irak Parlamentosundaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) grubu, 1 Mayıs 2024’te yayınladığı açıklamada, tüm bileşenlerin katıldığı temiz ve şeffaf seçimler yapılması çağrısında bulunmuştu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan ismini belirtmek istemeyen bir yetkili, 1 Mayıs 2024’te K24'e yaptığı açıklamada, komisyonun Kürdistan Parlamento seçimlerine yönelik tüm çalışmalarının askıya alındığını söylemişti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi de 2 Mayıs 2024’te yaptığı açıklamada, seçimlerin ertelenmesine yönelik herhangi bir resmi mektup almadıklarını ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığının parlamento seçimleriyle ilgili son kararnamesi üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetmişti.

Cumana Galayi, seçim sürecinin ertelenmesi durumunda mevcut hazırlıklara devam mı yoksa yeni hazırlıklara mı geçileceğine komiserler kurulunun karar vereceğini ifade etmişti.