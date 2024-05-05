Erbil'deki Kayseri Çarşısı'nda yangın

HABER MERKEZİ

Erbil’deki tarihi Kayseri Çarşısı’nın bir bölümünde yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre Kayseri Çarşısı’nın bir bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Erbil Sivil Müdürlüğünden bir kaynağın K24’e yaptığı açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

K24 muhabiri, kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeninin araştırılacağı ve ardından hasarın boyutunun belirleneceğini aktardı.

Yangın olayını yakından takip etmek amacıyla Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid’in olay yerine gittiği öğrenildi.