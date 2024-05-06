Erbil-Kayseri Çarşısı’ndaki yangın kontrol altına alındı  

HABER MERKEZİ

Başkent Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının başlamasından kısa süre sonra yakından takip için olay yerine giden Erbil Valisi Umed Xoşnaw, yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını açıkladı.

Umed Xoşnaw olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, yangına müdahale sırasında sivil savunma ekipleri ile vatandaşlardan birkaç kişinin hafif bir şekilde yaralandığını aktardı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını kaydeden Umed Xoşnaw, yangının hızla yayılmasına neden olan ihmalleri tespit edip gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirdi.

Başkent Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda akşam saat 21.30 sularında yangın çıktı.