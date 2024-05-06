Politika

19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 51 gözaltı

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türkiye Ali Yerlikaya Dolandırıcılık operasyon

HABER MERKEZİ

1️9️ ilde dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 5️1️ şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Antep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya’da düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında; 5️1️ şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

“İlk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 6️2️ milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edildi” diyen Aliyerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konulduğunu ifade etti.

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