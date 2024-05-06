Erbil Kaymakamı: Kayseri Çarşısı’ndaki yangında 370'ten fazla dükkan küle döndü

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Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamid, başkent Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’ndaki yangında 370'ten fazla dükkanın tamamen yandığını söyledi.

Kaymakam Abdülhamid, bugün (6 Mayıs 2024) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün gece Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını hatırlattı.

İlk belirlemelere göre çarşıdaki 4 bin dükkandan 370'inin küle döndüğünü belirten Erbil Kaymakamı, çarşının yüzde 10’u yandığını açıkladı.

Yangının söndürüldüğünü ama soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Nebez Abdülhamid, yangının nedenini araştırmak için oluşturulan komitenin dün olayın hemen ardından çalışmalarına başladığını söyledi.

Başkent Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda dün akşam saat 21.30 sularında yangın çıkmıştı.

Yangının başlamasından kısa süre sonra yakından takip için olay yerine giden Erbil Valisi Umed Xoşnaw yaptığı basın açıklamasında, yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Umed Xoşnaw, yangına müdahale sırasında sivil savunma ekipleri ile vatandaşlardan birkaç kişinin hafif bir şekilde yaralandığını aktarmıştı.