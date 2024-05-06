Ninova Valisi: ABD, Şengal'in yeniden inşasına önem veriyor
HABER MERKEZİ
Ninova Valisi Abdülkadir Dexil, ABD'nin Şengal'in yeniden inşasına büyük önem verdiğini söyledi.
Vali Dexil, ABD ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
ABD ziyaretinde ABD’li yetkililerle Şengal ilçesinin yeniden inşasını görüştüğünü belirten Dexil, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID), Şengal’in yeniden inşası ve mültecilerin geri dönüşüne büyük önem verdiğini açıkladı.
ABD’li yetkililerle Musul Uluslararası Havalimanının yeniden inşasını da ele aldığını kaydeden Ninova Valisi, ABD'li şirketlerin söz konusu havalimanının yeniden inşasınının yüzde 30'unu üstlendiğini söyledi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 13 Nisan’da Ninova Valisi Abdülkadir Dexil’in de aralarında bulunduğu bir heyetle, Başkan Joe Biden'ın resmi daveti üzerine ABD’ye gitmişti.