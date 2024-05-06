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Tekirdağ'da apartmanda patlama: 1 ağır yaralı

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türkiye Tekirdağ Patlama

HABER MERKEZİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Çorlu’nun Cemaliye Mahallesi’nde, 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama yaşandı.

Olayda daire hasar görürken, apartmandaki diğer dairelerin de camları kırıldı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın nedenini tespit etmek üzere çalışma başlatıldı.

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