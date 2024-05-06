Yaşam

Ağrı’da silahlı kavga: 3 yaralı

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kürdistan silahlı kavga Ağrı husumet

HABER MERKEZİ

Ağrı’da aralarında husumet olduğu şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ağrı’da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan tartışma bir süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada vurularak yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen ve herhangi bir yaralanması bulunmayan Abdiköy Muhtarı İ. Ö. ve M. K. isimli şahıslar polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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