Neçirvan Barzani ve İbrahim Reisi’den ikili ilişkileri güçlendirme vurgusu

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ikili ilişkilerin komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesine vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin bugün (6 Mayıs 2024) başkent Tahran’da, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldiği belirtildi.

İkili ilişkilerin komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi vurgusu yapılan görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin düzeyinin daha da artırılması gerektiği yönünde mutabık kalındı. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki uzun süredir devam eden tarihi ilişkilere de övgüde bulunuldu.

Reisi, sınır kapılarından geçerken İranlı ziyaretçilere sağladığı kolaylıklardan dolayı Kürdistan Bölgesi'ne şükranlarını iletti. Neçirvan Barzani ise Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destek ve yardımlardan dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Görüşmenin bir diğer bölümünde ise bölgede barış ve istikrarın korunması için İran İslam Cumhuriyeti ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasında sürekli koordinasyon ve iş birliğinin gerekliliği ve önemi vurgulandı.

Başkan Neçirvan Barzani, beraberindeki heyetle İran’ın resmi daveti üzerinde dün Tahran’a gitti.