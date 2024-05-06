Başbakan Barzani, Irak Parlamentosu heyeti ile bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu Şehitler, Mağdurlar ve Siyasi Tutuklular Komitesi ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, şehit ailelerine, Enfal mağdurlarına ve eski Irak rejiminin mağdurlarına daha fazla hizmet etmek adına Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı.

Başbakan Barzani, Kürdistan halkının birçok fedakarlık yaptığını, Enfal, kimyasal saldırılar ve soykırımlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, “Federal hükümete, eski Irak rejiminin tüm mağdurlarına saygı duyması, şehitler ve mağdurların ailelerine tazminat ödemesi çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Mesrur Barzani, şehit aileleri ve Enfal mağdurlarını hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağını bir kez daha vurguladı.

Şehitler, Mağdurlar ve Siyasi Tutsaklar Komitesi Başkan ve üyeleri ise ziyaretlerinin amacı, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek, hedeflerinin, şehit ailelerine, siyasi tutuklulara ve eski Irak rejimi mağdurlarına hizmet ve tazminat ödenmesi amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklik yapmak için Kürdistan Bölgesi Şehitler ve Enfal Mağdurları İşleri Bakanlığı ile koordinasyonu güçlendirmek olduğunu belirtti.