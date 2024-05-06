Antep’te feci kaza: 8 ölü, 11 yaralı

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Antep’te beton mikserinin, yolcu minibüsüne çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey yakınında beton mikseri ile yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanalere kaldırıldı.

Antep Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." ifadelerini kullandı.