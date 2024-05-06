Yaşam

11 Kürt iline sağanak uyarısı

Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu
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kürdistan sağanak meteoroloji

HABER MERKEZİ

Meteoroloji, 11 Kürt iline aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre yarın sabah saatlerinden itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Urfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Şırnak'ın doğusunda ve Ağrı ile Bitlis'in 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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