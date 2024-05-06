Ürdün heyeti: Kürdistan Bölgesi üniversiteleriyle akademik ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız

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Başkan Mesud Barzani, aralarında Ürdün Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Dr. Memun El-Dubi, 9 üniversitenin rektörleri ve Ürdün'ün Erbil Başkonsolosu Fuad el-Mecali'nin de bulunduğu bir heyeti kabul etti.

Başkan Barzani'nin Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki siyasi süreçteki ve kalkınma kültürünün derinleştirilmesindeki rolünü takdir eden konuk heyet, ikili dostluk ve tarihi ilişkilere vurgu yaparak, her iki ülke üniversiteleri arasındaki akademik ilişkiler ile iş birliğinin geliştirilmesine hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Barzani de Kürdisan halkı ile Ürdün Krallığı arasındaki tarihi ilişkilere işaret ederek, Kral II. Abdullah'a, ve Ürdün Hükümetine ve halkına, Kürt halkına çeşitli aşamalarda gösterdikleri sempati ve yardımdan dolayı şükranlarını iletti. Ayrıca ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.