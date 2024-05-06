Politika

Ürdün heyeti: Kürdistan Bölgesi üniversiteleriyle akademik ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Ürdün Kürdistan Bölgesi Mesud Barzani

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani, aralarında Ürdün Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Dr. Memun El-Dubi, 9 üniversitenin rektörleri ve Ürdün'ün Erbil Başkonsolosu Fuad el-Mecali'nin de bulunduğu bir heyeti kabul etti.

Başkan Barzani'nin Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki siyasi süreçteki ve kalkınma kültürünün derinleştirilmesindeki rolünü takdir eden konuk heyet, ikili dostluk ve tarihi ilişkilere vurgu yaparak, her iki ülke üniversiteleri arasındaki akademik ilişkiler ile iş birliğinin geliştirilmesine hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Barzani de Kürdisan halkı ile Ürdün Krallığı arasındaki tarihi ilişkilere işaret ederek, Kral II. Abdullah'a, ve Ürdün Hükümetine ve halkına, Kürt halkına çeşitli aşamalarda gösterdikleri sempati ve yardımdan dolayı şükranlarını iletti. Ayrıca ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv