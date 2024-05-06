Erbil Valiliğinden Kayseri Çarşısı’ndaki yangına ilişkin açıklama

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Erbil Valiliği, Kayseri Çarşısı’ndaki yangında 227 dükkan ve 7 küçük deponun hasar gördüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan son açıklamada, Erbil'in tarihi Kayseri Çarşısı’ndaki yangında toplam 4 bine yakın dükkandan 277 dükkan ve 7 küçük deponun yandığını açıkladı.

Hasarın boyutunun tespitinden sonra çarşıda temizleme çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, “Yangının nedenini araştırıp hasarın boyutunu tespit etmek için bir komite oluşturuldu, sonuçlar yakın zamanda açıklanacak.” denildi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, “Olay yerine gelen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle 132 sivil savunma görevlisi ve çalışanı, güvenlik, polis, esnaf ve vatandaş yaralandı, dumandan etkilenen 117 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. 15 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, sivil savunma, polis, emniyet, Zerevani, trafik, sağlık, belediye, Barzani Yardım Vakfı ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve çarşıdaki esnaflara yardım edildi.” denildi.

Başkent Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda dün akşam saat 21.30 sularında yangın çıkmıştı.