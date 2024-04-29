YSK, yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, mahalli idareler genel seçimlerinde 30 büyükşehirde CHP’nin 14, AK Parti’nin 12, DEM Parti’nin 3, YRP’nin 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandığını duyurdu.

Siyasi partilerin itirazlarından ardından sürecin tamamlanmasıyla YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Seçim süreci içerisinde tüm verilerin siyasi partilerle paylaşıldığını belirten Yener, kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanakların YSK’ye ait internet sitesinde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşların erişimine açılacağını bildirdi.

Yapılan itirazlar sonucunda 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Urfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenileneceğini duyuran Yener, “Büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 78.1 2 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde AK Parti 12, YRP 1, DEM 3, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır.”

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçiminde İl Genel Meclisi üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 80,09 olarak gerçekleşmiştir." diyen Yener, "Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Ahmet Yener, katılımın en yüksek ve en düşük olduğu belediyeleri şu ifadelerle dile getirdi:

“Yapılan seçimlerde en düşük katılım büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 67.34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59.63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59.76 ile Diyarbakır Bağlar olmuştur.

Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84.97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83.44 ile Artvin oldu."