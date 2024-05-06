Altı yaşındaki evlendirme davası ertelendi

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Altı yaşında evlendirilme davasında kararın İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından sanıkların yargılanmasına başlandı ancak dava Haziran 2024’e ertelendi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşındayken evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından sanıkların yeniden yargılanmasına bugün başlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023'te tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Saat 10.00’da başlayan duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamalarından dolayı ertelendi.

Sanıklar 10 Haziran saat 10.00’a yeniden hakim karşısına çıkacak.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise henüz yakalanamadı.