Politika

İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belirlendi

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türkiye İYİ Parti İBB

HABER MERKEZİ 

İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.

İYİ Parti’de Olağanüstü Kurultay’da Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından, parti yönetimindeki değişim sürüyor.

İYİ Parti'de yeni grup başkanvekilleri de bugün belirlendi.

Kurultay'da genel başkanlığa Müsavat Dervişoğlu'nun seçildiği İYİ Parti'de başkanlık divanından sonra bu kez grup başkanvekillerini belirledi.

Grup Başkanvekilliği görevine; İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener’e yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez getirildi.

Kavuncu, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olmuştu.

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