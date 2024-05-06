Neçirvan Barzani, İran Dışişleri Bakanı ile Erbil-Tahran ilişkilerini görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçrivan Barzani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin İran İslam Cumhuriyeti’yle ilişkilerini ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Tahran’da bulunan Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyetin, bugün 6 Mayıs 2024 öğleden sonra, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldiği belirtildi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin İran İslam Cumhuriyeti’yle ilişkilerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamaya göre Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde ticari ve ekonomik faaliyetlerin artırılmasına yönelik fırsatların yanı sıra İran'ın özel sektör projeleri de masaya yatırıldı.

Görüşmenin bir diğer başlığında ise Irak ile Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi ve genel durumun yanı sıra bölgedeki son gelişmelere değinilirken, istikrarın korunması gerektiği savunuldu.