Politika

Neçirvan Barzani, İran Dışişleri Bakanı ile Erbil-Tahran ilişkilerini görüştü

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kürdistan Bölgesi Başkanı ile İran Dışişleri Bakanı görüştü: FOTO/Kürdistan Bölgesi Başkanlığı
Kürdistan Bölgesi Başkanı ile İran Dışişleri Bakanı görüştü: FOTO/Kürdistan Bölgesi Başkanlığı
kürdistan Neçrivan Barzani Kürdistan Bölgesi İran

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçrivan Barzani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin İran İslam Cumhuriyeti’yle ilişkilerini ele aldı. 

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Tahran’da bulunan Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyetin, bugün 6 Mayıs 2024 öğleden sonra, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldiği belirtildi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin İran İslam Cumhuriyeti’yle ilişkilerinin ele alındığı belirtilen açıklamada, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamaya göre Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde ticari ve ekonomik faaliyetlerin artırılmasına yönelik fırsatların yanı sıra İran'ın özel sektör projeleri de masaya yatırıldı.

Görüşmenin bir diğer başlığında ise Irak ile Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi ve genel durumun yanı sıra bölgedeki son gelişmelere değinilirken, istikrarın korunması gerektiği savunuldu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ile İran Dışişleri Bakanı görüştü: FOTO/Kürdistan Bölgesi Başkanlığı
Kürdistan Bölgesi Başkanı ile İran Dışişleri Bakanı görüştü: FOTO/Kürdistan Bölgesi Başkanlığı
Kürdistan Bölgesi Başkanı ile İran Dışişleri Bakanı görüştü: FOTO/Kürdistan Bölgesi Başkanlığı
Kürdistan Bölgesi Başkanı ile İran Dışişleri Bakanı görüştü: FOTO/Kürdistan Bölgesi Başkanlığı

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv