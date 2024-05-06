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ABD'den Kayseri Çarşısı'nda yaşanan yangına ilişkin açıklama

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ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu
ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu
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HABER MERKEZİ 

ABD Başkonsolosluğu, Erbil’in tarihi çarşısı olan Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkonsolosluktan bugün 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü yapılan açıklamada, tarihi Erbil Kalesi yakınındaki Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletirken, yangını "felaket" olarak nitelendirdi.

Yangında yaralananlara acil şifa temennisinde bulunan ABD Başkonsolosluğu, sivil savunma ve sağlık ekiplerini hasarın azaltılmasına yönelik çabalarından dolayı tebrik etti.

Başkent Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda dün (5 Mayıs) akşam saat 21.30 sularında çıkan yangın, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Erbil Valiliğinden bugün 6 Mayıs’ta yapılan açıklamada, Kayseri Çarşısı’ndaki yangında 227 dükkanın ve 7 küçük deponun hasar gördüğü aktarıldı.

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