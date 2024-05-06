K24 Muhabiri: Başbakan Mesrur Barzani Erbil'deki Kayseri Çarşısı'na gitti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaşanan yangını yakından takip etmek amacıyla Erbil’deki Kayseri Çarşısı’nı ziyaret ederek, ilgili taraflara bazı talimatlar verdi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre Başbakan Mesrur Barzani, bugün (6 Mayıs), Erbil’deki tarihi Kayseri Çarşısı’nı ziyaret ederek, çarşı esnafı ve sivil savunma ekipleri ile bizzat görüşerek, dün gece çarşıda yaşanan yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Kurdistan24 muhabirine yaptığı açıklamada, “Başbakan Mesrur Barzani, yangının nedeninin tespiti için en kısa sürede detaylı bir soruşturma başlatılması ve çarşının yangından etkilenen kısmının temizlenip onarımına başlanması talimatı verdi.” diye konuştu.

Başbakan Barzani’nin söz konusu yangının neden olduğu zararın tespiti için bir komite oluşturulması talimatını da verdiğini aktaran Vali Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gerekli tüm yardımları yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre Başbakan Mesrur ​​Barzani, bu tür istenmeyen olayların tekrarını önlemek amacıyla ilgili taraflara tüm kamuya açık yerlerde yangınla mücadele birimleri kurmaları, tedbir ve yönergelerin uygulanmasının takip edilmesi talimatı verdi.

Başbakan Barzani, esnafa, mallarını koruma konusunda ilgili taraflara yardımcı olmaları ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Sivil Savunma, itfaiye ve sağlık ekipleriyle yakından görüşen Başbakan Mesrur Barzani, “Vatandaşların canını ve malını korumak için canlarınızı riske attığınız için teşekkür ediyorum. Sizinle gurur duyuyorum.” dedi.