Biden ile Netanyahu son gelişmeleri görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Refah'a yönelik saldırı hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirilirken, bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan basın mensuplarına gönderilen nota göre Biden ile Netanyahu sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması beklenirken, görüşmede ana konu olarak Gazze'deki son durumun ve İsrail'in Refah'a yönelik yaklaşan saldırısının olduğu kaydedildi.

Joe Biden, daha önceki açıklamalarında, 1,5 milyona yakın Filistinlinin Refah'a sığındığını ve mevcut koşullar altında İsrail'in bu kente yönelik bir kara saldırısını desteklemediklerini belirtmişti.

Öte yandan Netanyahu, halen devam eden ateşkes anlaşmasından ne sonuç çıkarsa çıksın kısa zamanda Refah'a yönelik bir kara saldırısına başlayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Refah'taki sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği yönündeki iddialarının "artık inandırıcılığını yitirdiğini" bildirdi.

Paylaşımda, Oxfam Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sally Abi Khalil'in değerlendirmelerine yer verilerek, İsrail'in 6 ayı aşkın süredir açıkça işaretlenmiş "güvenli bölgeler" ile "tahliye yolları" da dahil, kasıtlı ve sistematik olarak sivilleri ve yardım görevlilerini hedef aldığı belirtildi.

Khalil, "Artık sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği yönündeki iddialar inandırıcılığını yitirmiştir." ifadesini kullandı.

Oxfam, bugünkü gelişmeler bağlamında 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamayı da yeniden paylaştı.

Açıklamada, "Refah'a yapılacak askeri saldırı felaket olacak. Aralarında en az yarım milyon çocuğun da bulunduğu yaklaşık 1,3 milyon insan şu anda Gazze'deki bu küçük şehre sıkışmış durumda. Artık 'tahliye' olamaz. Gidecek güvenli yer yok." ifadeleri kullanıldı.