Başbakan Barzani yangının yaşandığı Erbil'deki Kayseri Çarşısı'nı ziyaret etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’deki Kayseri Çarşısı’nı ziyaret ederek, ilgili hükümet yetkililerine, yangın olaylarının tekrarlama nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma yapılması talimatını verdi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün öğleden sonra, dün gece saatlerinde Kayseri Çarşısı’nda yaşanan yangının neden olduğu hasarı yakından görüp esnafla bizzat görüşmek için tarihi Erbil Kalesi yakınlarındaki çarşıyı ziyaret etti.

Görevlerini yerine getiren itfaiye ve kurtarma ekipleri ile polis ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Başbakan Mesrur ​​Barzani, tekrarlanan yangınların nedenlerinin tespit edilmesi için ilgili devlet kurumlarına en kısa sürede kapsamlı bir soruşturma yapmaları talimatı verdi.

Başbakan ​​Barzani ayrıca esnafa ve genel olarak vatandaşlara bu tür trajik olayların tekrarlanmaması için güvenlik tedbirlerini uygulamaları çağrısı yaptı.

İmkanlar çerçevesinde Kayseri Çarşısı’ndaki yangından etkilenen esnafa yardım edeceklerini belirten Mesrur Barzani, çarşının tarihi bir eser olduğunu, ilgili tarafların istişare ve iş birliğiyle yeniden onarılması için adım atılacağını dile getirdi.