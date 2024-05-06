Politika

Başkan Barzani, Irak Parlamentosu Şehitler, Mağdurlar ve Siyasi Tutuklular Komitesi ile görüştü

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kürdistan Başkan Mesud Barzani Irak Parlamentosu Şehitler Mağdurlar ve Siyasi Tutuklular Komitesi Salahaddin

HABER MERKEZİ 

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu Şehitler, Mağdurlar ve Siyasi Tutuklular Komitesi’ni Salahaddin’de kabul etti.

Toplantıda, şehit ailelerine, Enfal mağdurlarına ve eski Irak rejimi mağdurlarına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla Kürdistan Bölgesi ile federal Irak Hükümeti arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Eski Irak rejiminin Kürdistan halkına karşı işlediği suçlara dikkat çekerek, federal hükümetin eski Irak rejiminin kurbanlarının davasını ciddiye almasının gerekli olduğunu belirten Başkan Barzani, tüm şehit yakınlarına, Enfal mağdurları ile eski Irak rejiminin mağdurlarına öncelik ve adil tazminat verilmesi gerektiğine işaret etti.

Irak Parlamentosu Şehitler, Mağdurlar ve Siyasi Tutuklular Komitesi Başkan ve üyeleri, ziyaretlerinin amacı, çalışmaları ve projeleri hakkında Başkan Barzani’yi bilgilendirdi.

 

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