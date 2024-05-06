Politika

Başbakan Mesrur Barzani Norveçli heyeti kabul etti

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani Norveç Barzani Yardım Vakfı

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Norveç Tıbbi Girişim Kurumundan bir heyetle yaptığı görüşmede, çalışmaları kapsamında sağladıkları yardımlardan dolayı kendilerini takdir etti.

Başbakan ve Barzani Yardım Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mesrur Barzani, bugün (6 Mayıs 2024) Norveç Tıbbi Yardım Girişimi Kurumunun Uluslararası Operasyonları Başkanı Geir Fjeld ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, iki taraf arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi ile Kürdistan Bölgesi'ndeki insani durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kürdistan Bölgesine insani ve tıbbi yardım göndermeye devam edeceklerinin altını çizen Geir Fjeld, Kürdistan Bölgesi Hükümetine Kürdistan Bölgesi’ndeki mültecilere tesis ve barınak sağladıkları için teşekkür etti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Barzani Yardım Vakfı ile birlikte çalışan kurumun insani yardım alanındaki yardımlarını takdir etti.

 

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