Erdoğan: "Erbil’de olumu ve samimi istişareler gerçekleştirdik"

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan Bölgesine yaptığı ziyarette “olumu ve samimi” istişareler gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Kuzey Irak’taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.30’da başlayan Kabine Toplantısı yaklaşık 3,5 saatin ardından tamamlandı.

Bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum gerçekleştirip, iç ve dış politikada birçok başlığın ele alındığı toplantının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın karşısına geçti.

Irak Hükümetinin PKK’yi “yasaklı örgüt” ilan etmesinin “terörle mücadele bağlamında mühim bir adım” olarak değerlendiren Erdoğan, “PKK’nin terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi ilan ettik. Bağdat’taki temaslarımızın ardından geçtiğimiz Erbil’de de olumu ve samimi istişareler gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

DAİŞ ve PKK’nin Irak için de tehdit kaynağı olduğunu savunan Erdoğan, “Bölgemizin gelişmesi, huzura kavuşması ancak terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Kuzey Irak’taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“Suriye’de yarım kalan işimizi vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız.” diyen Erdoğan, “PKK, Irak ve Suriye’de hayat alanı bulduğu müddetçe kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.” açıklamasını yaptı.

Hamas’ın ateşkes açıklamasından “memnuniyet” duyduklarını söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı, “Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalı. Tüm batılı aktörleri, İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasında yer alan diğer başlıklar şu şekilde:

1 MAYIS'TA YAŞANANLAR

Siyasette yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Bundan kimsenin memnun olmadığına inanıyorum. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 Mart sonrası yapıcı atmosferi zehirlemek için yoğun bir uğraş içinde olduğu anlaşılıyor.

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Amacımız 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışı sağlamaktır. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz.

Ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren düşüşe geçecek. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti. Ülkemizin risk pirimi 290 baz puan seviyesine geriledi. Politikalarımızı uyguladıkça risk primimiz daha da düşecek. Son 1 yılda ülkemize 16,8 milyar dolar net portföy girişi oldu.

Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir. Petrolümüzü, doğalgaz ve madenlerimizi yeni yeni işlemeye, ekonomiye kazandırmaya başladık. Terörden temizlediğimiz Gabar’da petrol üretimimiz günlük 40 bin varili geçti.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahatlar gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendiren adımlar atacağız. Burada amacımız, kamuda verimlilikten taviz vermeden ülkemizin kaynaklarının katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesidir. Ekonomi yönetimimizi bu konuda talimatlandırdım.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evlatlarımızın geleceğe başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Tek tipçi eğitim anlayışı yerine, eğitim modelimizi soran, sorgulayan; sanata, bilime, edebiyata önem veren bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle zaman zaman güncellenmemiz temel bir ihtiyaçtır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımız son bir kez daha görüşecek. Ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını başvuru takvimini ve süreci paylaşacak. Kısa zamanda atamayı bakanımız açıklayacak.