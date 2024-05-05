Politika

Hamas Gazze'de ateşkesi kabul etti

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ortadoğu Hamas Hareketi İsrail Mısır Katar

HABER MERKEZİ 

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin Katar ve Mısır'ın önerilerini onayladığını duyurdu.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı açıklamaya göre Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze’deki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını bildirdi.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

İsrail'den olumsuz yanıt

Öte yandan İsrail, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisinin, İsrail'in kabul etmediği ve Mısır tarafından "yumuşatılmış" bir taslak olduğunu duyurdu.

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