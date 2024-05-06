Neçirvan Barzani'den Kayseri Çarşısı’ndaki yangına ilişkin açıklama

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilgili makamların yangının nedenlerine ilişkin kapsamlı bir araştırma yapması gerektiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani, bugün (6 Mayıs 2024) Erbil’deki Kayseri Çarşısı’nda çıkan yangına ilişkin bir açıklama yaptı.

“Görevlerini sorumlu bir şekilde yerine getirerek yangının daha fazla yayılmasını önleyen sivil savunma, acil durum, polis, güvenlik ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum.” diyen Neçirvan Barzani, yangında yaralananlara acil şifalar dileyerek, zarara uğrayan esnafa geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İgili makamların yangının nedenlerine ilişkin kapsamlı bir araştırma yapması gerektiğinin altını çizen Neçirvan Barzani, tekrarlanan yangın olayların detaylı ve dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyerek, esnafın yönergelere uyması ve güvenlik önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

Neçirvan Barzani, “Bu çarşı Kürdistan Bölgesi başkentinin tarihi anıtlarından ve güzel simalarından biri. Bu nedenle bir an önce restorasyonunun yapılması için her türlü desteğimizi beyan ediyoruz.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani beraberindeki heyetle, 5 Mayıs 2024’te resmi ziyaret çerçevesinde İran’ın başkenti Tahran’a gitmişti.