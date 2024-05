Mesrur Barzani: Yangında malları zarar gören esnafın tazmin edilmesi için gerekenler yapılacak

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yangın olayının yaşandığı Erbil’deki Kayseri Çarşısı’na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.

Başbakan Barzani, söz konusu açıklamasına, sosyal medya platformu X hesabındaki paylaşımda yer verdi.

Çarşı esnafına onarım ve tazminat konusunda güvence verdiğini belirten Mesrur Barzani, “Dün gece çalışıp yorulan, vatandaşların hayatını korumak için hayatlarını riske atan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (6 Mayıs 2024) Erbil Kalesi yakınlarındaki Kayseri Çarşısı’nda dün gece yaşanan yangından etkilenen bölümleri ziyaret ederek, yangından etkilenen esnafla yakından ilgilendi.

Çarşı ziyaretinde Başbakan Barzani, ilgili hükümet yetkililerine, yangın olaylarının tekrarlama nedenlerinin en kısa sürede tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma yapılması talimatını da verdi.

Başbakan ​​Barzani ayrıca esnafa ve genel olarak vatandaşlara bu tür trajik olayların tekrarlanmaması için güvenlik tedbirlerini uygulamaları yönünde çağrı yaptı.

I know our nation has been gripped by last night's fire in the Erbil bazaar;



too many people were injured, small businesses lost or damaged.



It has happened far too often.



We will determine the root cause and strengthen regulation.



We will help everyone recover. Together. pic.twitter.com/IpymnFlGYZ