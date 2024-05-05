Politika

İsrail Refah’ta 50’den fazla yeri bombaladı

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ortadoğu İsrail İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari Hamas Refah Gazze

HABER MERKEZİ 

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50’den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Gazze’deki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah’a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

Refah kentindeki 50’den fazla alana hava saldırısı düzenlediklerini belirten Hagari, saldırı yapılan yerlerin Hamas’a ait olduğunu iddia etti.

Hagari, saldırıların ordunun Refah’ın doğusunda kara saldırısına hazırlandığı bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

Hamas'ın “İsrail’le ateşkes önerilerine” verdiği onayla ilgili de konuşan Hagari, "Ordu, her bir cevabı büyük bir ciddiyetle inceliyor." dedi.

Ordunun, Hamas'la müzakereler ve İsrailli esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi konusunda tüm imkan ve fırsatları değerlendirdiğini bildiren Sözcü Hagari, Gazze'de "operasyonlara" devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

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