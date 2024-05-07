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8 ilde DAİŞ operasyonu: 11 tutuklama

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FOTO: İHA
FOTO: İHA
türkiye DAİŞ operasyon tututklama

HABER MERKEZİ

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen terör örgütü DAİŞ operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, DAİŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmasında terör örgütüne finansman sağlayan 15 şüpheli tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Osmaniye, Yozgat ve Erzurum’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 795 adet tabanca fişeği ve 9 adet yasaklı yayın ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'sine ev hapsi verildi. Diğer 2 şüpheli de şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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