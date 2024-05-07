Politika

31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de

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Resmi Gazete
Resmi Gazete
türkiye mahalli idareler genel seçimleri Resmi Gazete

HABER MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.

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