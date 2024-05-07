Bahçeli-Özel görüşmesi bugün

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bugün görüşecek.

Ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması beklenen görüşmenin saat 12.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirileceği belirtildi.

TRT HABER’de yer alan ve CHP kaynaklarına dayandırılan habere göre , görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.

CHP lideri Özel, 2 Mayıs’ta da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezinde ziyaret etmişti.