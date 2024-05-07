Politika

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirdi

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Refah Sınır Kapısı
Refah Sınır Kapısı
ortadoğu Refah Sınır Kapısı İsrail ordusu

HABER MERKEZİ

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, güçlerinin sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun insani yardımların Gazze Şeridi'ne girdiği Refah Sınır Kapısı ile kentin doğusundaki Salah al-Din yolu arasındaki bağlantıyı kestiği öğrenildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün gece hava saldırısı başlatmıştı.

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