Neçirvan Barzani, İran Parlamentosu Başkanı ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin Tahran ziyaretinin ikinci gününde (7 Mayıs 2024) İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede her iki taraf da Irak ve Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasında komşuluk ve ortak çıkarlara dayalı iyi ilişkilerin önemine değinerek, her alanda ortak iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Ticaret, ekonomi, yatırım, tarım, turizm, kültür ve eğitim alanlarında İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile daha fazla ortak iş birliği için fırsat ve olanaklar bulunduğu belirtilen açıklamada, “Bu amaç doğrultusunda her iki tarafın bunlar üzerinde daha fazla çalışması önemli.” denildi.

Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki genel durum ile Erbil-Bağdat ilişkileri de ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani beraberindeki heyetle, 5 Mayıs 2024’te resmi ziyaret çerçevesinde İran’ın başkenti Tahran’a gitmişti.