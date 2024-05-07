Genel

Çin'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı

Saldırgan gözaltına alındı
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Çin bıçaklı saldırı hastaneye saldırı

HABER MERKEZİ

Çin'in Yunan eyaletindeki bir hastanede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Çin’in Yunan eyaletine bağlı Zhaotong kentindeki Zhenxiong Halk Hastanesinde yerel saatle 13.20 sularında bıçaklı bıçaklı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi ise yaralandı.

Saldırganın gözaltına alındığı, hastane ve çevresinin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv