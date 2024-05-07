Çin'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı
HABER MERKEZİ
Çin'in Yunan eyaletindeki bir hastanede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Çin’in Yunan eyaletine bağlı Zhaotong kentindeki Zhenxiong Halk Hastanesinde yerel saatle 13.20 sularında bıçaklı bıçaklı saldırı düzenlendi.
İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi ise yaralandı.
Saldırganın gözaltına alındığı, hastane ve çevresinin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.