Başbakan Barzani, İspanya'nın Irak Büyükelçisini kabul etti
HABER MERKEZİ
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, görevinin sona ermesi dolayısıyla kendisini ziyaret eden İspanya'nın Irak Büyükelçisi Pedro Martinez-Avial'ı kabul etti.
Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak'taki son gelişmeler ele alındı.
Açıklamada, Başbakan Barzani’nin, Büyükelçi Martinez-Avial'a İspanya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği ve gelecekteki görevinde başarılar dilediği kaydedildi.
İspanya Büyükelçisi Martinez-Avial da görevinin başarısında verdiği destek ve yardımdan dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümetine şükranlarını iletti.