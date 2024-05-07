Başbakan ​​Barzani, İspanya'nın Irak Büyükelçisini kabul etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, görevinin sona ermesi dolayısıyla kendisini ziyaret eden İspanya'nın Irak Büyükelçisi Pedro Martinez-Avial'ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak'taki son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Başbakan Barzani’nin, Büyükelçi Martinez-Avial'a İspanya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği ve gelecekteki görevinde başarılar dilediği kaydedildi.

İspanya Büyükelçisi Martinez-Avial da görevinin başarısında verdiği destek ve yardımdan dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümetine şükranlarını iletti.