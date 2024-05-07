Neçirvan Barzani'den Tahran ziyareti açıklaması: İkili ilişkilerimizde yeni bir başlangıç ​​olacak

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Tahran ziyaretimiz, Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde yeni bir başlangıç ​​olacak.” dedi.

Başkan Neçirvan Barzani, bugün (7 Mayıs 2024) İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısında, İran ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerle yapılan tüm görüşme ve toplantıların genel olarak iyi ve verimli geçtiğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerinin çok önemli ve tarihi olduğunu belirten Neçirvan Barzani, “İslam Devrimi'nden bu yana bizi birbirimize bağlayan birçok ortak ilişkimiz bulunmakta. Üst düzey İranlı yetkililere zor zamanlarda verdikleri desteklerinden dolayı şükranlarımızı illettik.” diye konuştu.

İki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıklara çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Başkan Neçirvan Barzani, “Ziyaretimizde İran'ın sorunlarının çözümü konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğuna şahit olduk.” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'nin her zaman bölgede kalıcı istikrar unsuru olarak kalmayı amaçladığını belirten Neçirvan Barzani, “Bu, Kürdistan Bölgesi'nin değişmeyen politikasıdır. Bu politikayı sürdüreceğiz.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani beraberindeki heyetle, 5 Mayıs 2024’te resmi ziyaret çerçevesinde İran’ın başkenti Tahran’a gitmişti.