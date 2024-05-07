Politika

Bahçeli ile Özel görüştü

45 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı
author_image Kurdistan24 -Türkçe
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel
türkiye Devlet Bahçeli MHP CHP Özgür Özel

HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi gerçekleşti.

MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) makamında ağırladı.

Bahçeli ile Özel görüştü (FOTO: İHA)

Saat 12.00'de başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

İki lider de görüşmenin ardından herhangi açıklama yapmadı.

Bahçeli ile Özgür görüştü (FOTO: İHA)
Bahçeli ile Özel görüştü (FOTO: İHA)

Özgür Özel'in MHP lideri Bahçeli'ye tespih ve mesir macunu hediye ettiği, Bahçeli'nin ise Özel'e porselen tabak hediye ettiği öğrenildi.

CHP lideri Özel, 2 Mayıs’ta da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezinde ziyaret etmişti.

Bahçeli ile Özel görüştü (FOTO: İHA)
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv