Bahçeli ile Özel görüştü

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi gerçekleşti.

MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) makamında ağırladı.

Saat 12.00'de başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

İki lider de görüşmenin ardından herhangi açıklama yapmadı.

Özgür Özel'in MHP lideri Bahçeli'ye tespih ve mesir macunu hediye ettiği, Bahçeli'nin ise Özel'e porselen tabak hediye ettiği öğrenildi.

CHP lideri Özel, 2 Mayıs’ta da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezinde ziyaret etmişti.