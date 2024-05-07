Cevdet Yılmaz: İsrail, işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir

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Türkiye, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Yılmaz paylaşımında şunları kaydetti:

"Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının hemen ertesi gününde, Refah'a kara saldırısı gerçekleştiren İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Bu insanlık suçlarını işleyen Netanyahu ve ortakları ile buna sessiz kalan muktedirler er ya da geç bunun hesabını insanlık önünde vereceklerdir. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak hiçbir kuralı tanımayan İsrail yönetiminin işledikleri tüm bu suçlardan yargılanarak hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde göstermeye devam edeceğiz."

İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün gecea hava saldırısı başlatmıştı.