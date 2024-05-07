Başkan Barzani, İspanya'nın Irak Büyükelçisi ile görüştü

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Başkan Mesud Barzani, görevinin sona ermesi dolayısıyla kendisini ziyaret eden İspanya'nın Irak Büyükelçisi Pedro Martinez-Avial'ı kabul etti.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, bugün (7 Mayıs 2024) Salahaddin’de İspanya'nın Irak Büyükelçisi ile görüştü.

Görüşmede İspanya Büyükelçisi Martinez-Avial, Başkan Barzani'ye, Kürdistan halkının yaşadığı zorlukların farkında olduğunu ve Kürt halkının direniş ruhunu takdir ettiğini söyledi. Ayrıca kaydettiği gelişme ve ilerlemelerden dolayı Kürdistan Bölgesi’ne övgüde bulunarak, Irak'ın diğer bölgelerine örnek olarak tanımladı.

Irak'taki siyasi durum ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümeti arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, Kürdistan halkının tüm Irak'ta istikrarın sağlanması için verdiği mücadeleye ve sayısız fedakarlığa işaret ederek, herkesin tarihten ve hatalardan ders alması gerektiğini vurguladı. Irak'taki sorunları çözmenin, istikrar ve kalkınmayı sağlamanın en iyi yolunun diyalog ve anlayış olduğunu yineledi.

Görüşmenin bir diğer bölümünde bölgedeki durum ve Kürdistan Bölgesi ile İspanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.