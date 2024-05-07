Federal Mahkemeden Kürdistan Parlamentosundaki sandalye sayısına ilişkin karar

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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Kürdistan Parlamentosundaki sandalye sayısının dağılımına ilişkin hükmün uygulanmasının durdurulmasına karar verdi.

Federal Mahkeme, bugün (7 Mayıs 2024) Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin şikayeti üzerine aday listelerinin kayıt ve onay sisteminde 2’nci maddenin 2'nci fıkrasının uygulanmasının askıya alınmasına karar verdi.

Karara göre şikayet sonuçlanana kadar hükmün uygulanmasının durdurulması devam edecek.

2’nci maddenin 2'nci fıkrasına göre Kürdistan Parlamentosu 4 seçim bölgesine bölünmüş 100 sandalyeden oluşuyor: Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye ve Halepçe 3 sandalye.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, 18 Mart 2024'te Irak'taki mevcut durum, Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürdistan parlamento seçimleri ve Federal Mahkeme kararlarına ilişkin bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, "Partimizin Kürdistan Bölgesi halkının ve anayasal kurumlarının iradesi dışında anayasaya aykırı bir karar ve dayatma sistemi benimsememesini, hukuka aykırı ve anayasaya aykırı olarak yapılan seçimlere katılmamasını halkımızın ve ülkemizin menfaati olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Federal Mahkeme, 21 Şubat 2024'te Kürdistan Parlamento Seçim Yasasına ilişkin 11 duruşmanın ertelenmesinin ardından, 6’ncı tur parlamento seçimlerini yürütme ve gözetleme görevinin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna verilmesine karar verdi.

Federal Mahkeme ayrıca, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine karar verdi.

Mahkemenin kararıyla, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunda bileşenlere tahsis edilen kota sandalyeleri kaldırılmış oldu.