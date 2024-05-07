Başkan Barzani ENKS'den bir heyeti kabul etti

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Başkan Mesud Barzani, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlığından bir heyeti Salahaddin’de kabul etti.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, toplantıda, Suriye ve bölgedeki son siyasi gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Kürt vatandaşların durumu ve refahının da masaya yatırıldığı toplantıda, Suriye'de siyasi partilerin ve Kürt vatandaşların karşılaştığı engellere de değinildiği aktarıldı.

Suriye'deki Kürtlerin geleceği ile Suriye'deki durumu etkileyen siyasi ve uluslararası dengeler de toplantıda masaya yatırılan konular arasındaydı.