Rusya'da Vladimir Putin'in 5. dönemi başladı

HABER MERKEZİ

Vladimir Putin, Kremlin Sarayında düzenlenen görkemli bir törenle beşinci kez ülkesinin lideri olarak göreve resmen başladı.

Rusya Devlet Başkanlığı yemin törenine, Federasyon Meclisi, Duma ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, basın mensupları ve vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin 600 davetli katıldı.

Aziz Andrew salonuna kırmızı halı üzerinde uzun bir yürüyüşle giren Putin yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Biz birleşik ve büyük bir halkız. Birlikte tüm engellerin üstesinden geleceğiz, tüm planlarımızı hayata geçireceğiz ve birlikte kazanacağız." dedi.

Rus televizyon kanallarının canlı yayınla verdiği törende Putin, Rusya Anayasası kitapçığı üzerine elini koyarak yemin etti.

Rusya'da Cumhurbaşkanı ya da Başbakan olarak 1999'dan bu yana görev yapan 71 yaşındaki Putin'in yeni görev süresi altı yıl.

Putin’in yemin ederek göreve başladığı tören, Rusya'nın Ukrayna'da iki yılı aşkın süredir devam eden savaşı nedeniyle ABD ve diğer bazı Batılı ülkeler tarafından boykot edildi.

Putin, törende yaptığı konuşmada, kendisini tekrar seçen vatandaşlara teşekkür ederek, Rus halkının çıkarlarının ve güvenliğinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

"Rus vatandaşları, ülkenin rotasının doğru olduğunu teyit etti. Bu, ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğumuz anda büyük önem taşıyor." diyen Putin, şöyle devam etti:

"Bu zor dönüm noktasını gururla aşacağımızdan, daha da güçleneceğimizden ve kalkınmayla ilgili hedefleri gerçekleştirme yönündeki uzun vadeli planları ve büyük ölçekli projeleri mutlaka hayata geçireceğimizden eminim. İnsanların korunması öncelikli. Yüzlerce yıllık aile değerlerine ve geleneklerine verilen desteğin, kamusal ve dini birlikleri, siyasi partileri ve hükümetin her kademesini birleştirmeye devam edeceğinden eminim."

Birçok ülkeyle iyi ilişki kurma niyetinde olduklarını belirten Putin, "Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve açık olacağız. Bu ülkeler, gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı devletlerle diyalogdan vazgeçmiyoruz. Onlar, ileride de Rusya'nın gelişimini engellemeye, saldırganlık siyasetini sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecek, yoksa iş birliği ve barışa giden yolu mu arayacak? Seçim onların." dedi.