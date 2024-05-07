Ahmed Zaweteyi: Kurdistan24 Irak'ta etkili bir kanal

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Kurdistan24’ün sponsorluğunu üstlendiği Cemex Iraq Konferans ve Zirvesi'nin 4’üncü turu, Irak’ın başkenti Bağdat'ta düzenleniyor.

Konferansa katılan Kurdistan24 Genel Müdürü Ahmed Zaweteyi, bugün (7 Mayıs 2024) yaptığı açıklamada, bir süre önce Rafideyn Forumu’nun sponsorluğunu üstlenen Kurdistan24’ün, Irak'taki çoğu etkinlik ve konferansın güvenilir sponsoru haline geldiğini belirtti.

Kurdistan24'ün tek Kürt kanalı olarak konferansa sponsor olmasının önemli olduğunu kaydeden Ahmed Zaweteyi, Irak'tan yalnızca devlet tarafından işletilen El-Iraqiya kanalının konferansa katıldığının altını çizdi.

Ahmed Zaweteyi, Kurdistan24'ün sponsorluğunun, açık bir stüdyosu olması ve katılımcılara ev sahipliği yapması nedeniyle Al-Iraqiya'dan daha geniş olduğunu dile getirdi.

Kurdistan24’ün özellikle klasik ve yeni medya ilişkisi alanında özel bir kanal olduğunu kaydeden Zaweteyi, Kurdistan24 web sitesinin yöneticisi Abdulhamid Zebari’nin sunum yaptığını söyledi.