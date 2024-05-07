Politika

Türkiye'den Refah uyarısı: Tüm dünyayı etkiler

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türkiye Türkiye Dışişleri Bakanlığı Gazze İsrail Refah

HABER MERKEZİ 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi gerektiğinin şart olduğunu savunurken, "Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya platformu X hesabından Gazze'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Keçeli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir.

Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."

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