Antep-9 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

HABER MERKEZİ

Antep'te 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklanırken, minibüs şoförü Latif Örs serbest bırakıldı.

Antep'in İslahiye ilçesinde, 6 Mayıs Pazartesi günü minibüsle çimento tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş 11 kişi de yaralanmıştı.

Kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Göğüş tutuklanırken, minibüs şoförü Örs yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Yaralanan 11 kişiden 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hastanede tedavilerinin devam ettiği yaralılardan Emine Yener'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yanda kazayla ilgili yapılan soruşturma devam ediyor.